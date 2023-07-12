



Российские каналы: командующего 58-й армии "сдали" местные жители

Российские военные блогеры раскритиковали МО РФ за неспособность защититься от ударов со стороны ВСУ по генералитету. Также некоторые заявили, что в МО РФ продолжают недооценивать возможность украинской разведки. Еще один подчеркивают, что сами офицеры ВС РФ не предпринимают никаких процедур для своей безопасности, когда находятся в зоне возможного поражения.



Известно, что начальник Генштаба РФ Герасимов уволил с занимаемой должности командующего 58-й армией Попова. Главная причина в том, что тот призвал к ротации войск на Запорожском направлении перед контрнаступлением ВСУ. РосСМИ пишут, что Герасимов назвал Попова паникером и шантажистом. После того как Попов пригрозил обратиться с жалобой лично к Путину, Герасимов срочно отправил того на передовую.



Крупнейший "военный" паблик Рыбарь пишет: "Проблема с гибелью (https://t.me/notes_veterans/10785) замкомандующего войсками Южного военного округа генерала Цокова даже не в том, что у противника это получилось.



Проблема в том, что о том месте, где остановился на отдых товарищ генерал, знали местные «ждуны». Потому что на этом же месте срисовывали до этого и командующего в том числе.



Проблема в том, что по объектам, которые находятся в тылу в Запорожской и Херсонской областях, систематически ведётся космическая разведка. И да, снимают в том числе и базы отдыха, и дома отдыха, и отдельно стоящие группы зданий, которые становятся местом стоянок штабов, пунктов управления и других важных объектов.



Проблема в том, что об этом всём всем докладывается. В сводках об этом пишут. По другим линиям сообщают. Рекомендуют обезопасить себя. А получается как получается.



Проблема в том, что все обо всём знают. Но решений не принимают никаких. И выливается это в том числе и в подобные трагедии."



