



Российские "Калибры" повредили около 30-ти культурных памяток Одессы

В Министерстве культуры и информационной политики Украины заявили, что в результате ночной атаки РФ повреждены производственные здания Одесского национального академического театра оперы и балета и около 30 памятников культурного наследия.



"В результате ракетной атаки России в ночь на 14 августа повреждено около 10 кварталов исторической застройки в Центральном историческом ареале Одессы. В частности, повреждения получили производственные здания Одесского национального академического театра оперы и балета", – отметили в министерстве.



Также в результате проведенного осмотра технического состояния объекта Комиссия по обследованию установила, что на кирпичных конструкциях у окон в результате обстрела россиян возникли трещины и отстала наружная штукатурная отделка фасада. В некоторых помещениях взрывной волной выбило стекло и повреждены оконные рамы. При этом бетонные и несущие элементы строения – без значительных разрушений.



Комиссия составила соответствующий акт о повреждении объекта и направила необходимые документы в Национальную полицию. В настоящее время готовятся документы об открытии уголовного производства и внесении соответствующих сведений в ЕРДР.



В министерстве уточнили, что разрушения в Одессе получили также около 30 памятников культурного наследия (в основном выбиты стекла оконных проемов, разрушение внутренних и наружных отделок, изуродованы оконные рамы).



Среди них – памятники архитектуры: общежитие Одесского колледжа искусств им. Данькевича, музей украинской книги Одесской универсальной научной библиотеки им. Грушевского и пять учебных корпусов педагогического университета им. Ушинского.



Напомним, что в ночь на понедельник, 14 августа, российские оккупанты трижды атаковали Одесскую область, применив две волны ударных дронов, общим количеством 15 штук и восемь ракет морского базирования типа "Калибр".



Силами противовоздушной обороны все атаки были отражены.