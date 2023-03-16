



Российская ЧВК “Вагнер” вербует наемников на Pornhub

Российская группа наемников “Вагнер” использовала нетрадиционную платформу для вербовки новых бойцов для борьбы с украинскими войсками, разместив рекламу на популярном порносайте Pornhub.com. Об этом сообщило в среду украинское новостное агентство “Украинская правда”.



В статье говорится, что частные вооруженные силы союзника Путина Евгения Пригожина столкнулись с проблемами вербовки наемников, тем более что их бойцы продолжают гибнуть на передовой.



В рекламе женщина вертит во рту леденец, а голос за кадром призывает зрителей записаться на работу в группу Вагнера. Неясно, сколько раз реклама была просмотрена на Pornhub и как долго она находилась на сайте.



“Мы — самая крутая частная армия в мире. Мы набираем бойцов со всех регионов России… Не дурачьтесь, идите работать в ЧВК Вагнер”, — гласит 15-секундная реклама, после чего на экране появляется номер телефона, якобы связанный с группой Вагнера.



Группа наемников, которая была на передовой в войне между Украиной и Россией и заслужила международное осуждение за свои усилия, стала известна своей нестандартной тактикой вербовки сирийских беженцев или российских военнопленных.



Известно, что группа Вагнера предлагала вербовщикам помилование, если они прошли шестимесячную службу на Украине, а в стенограмме, опубликованной министерством обороны США в мае, группа Вагнера обвинялась в вербовке наемников из Ливии и Сирии.



“С начала марта 2023 года компания “Вагнер” создала выездные группы в спортивных центрах не менее чем в 40 населенных пунктах по всей России. В последние дни вагнеровские вербовщики в масках также проводили беседы о карьере в московских вузах, раздавая анкеты под названием “заявление молодого воина” для сбора контактных данных заинтересованных учеников”, — заявили в понедельник в Минобороны России

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Сообщается, что “Вагнер” ищет людей с военным опытом и без него в возрасте от 22 до 50 лет на должности пехотных, артиллерийских и других боевых специалистов, согласно секретному объявлению, размещенному на связанном с “Вагнером” канале Telegram. В сообщении также отмечалось, что психологи, медики и водители необходимы в рамках отдельной кампании по набору персонала.



По меньшей мере 20 000 заключенных были завербованы “Вагнером” для участия в российском вторжении в Украину, но в декабре агентство Reuters сообщило, что их число могло достигать 40 000 человек. По оценке Белого дома за февраль, число бойцов “Вагнера”, убитых или раненых с начала вторжения в феврале 2022 года, превысило 30 000 человек.



