



Российская армия применила самый мощный в мире самоходный миномет против ВСУ

Российские военные в рамках "специальной военной операции" применили против украинских военных самый мощный в мире самоходный миномет 2С4 "Тюльпан". Об этом сообщает РИА Новости.



Агентство поделилось кадрами, на которых запечатлен удар по одной из военных частей ВСУ: "Оператор беспилотника 1-й Славянской бригады корректирует огонь 240-миллиметровыми снарядами, которые предназначены для уничтожения фортификационных сооружений, крупных скоплений техники и живой силы.

На видео удар наносится точно в цель. Взрывом разрушились прочные бетонные укрепления украинского военного объекта".