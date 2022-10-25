



Армия РФ подготовила плотную оборону Луганской области

О деоккупации Луганской области по состоянию на 25 октября, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



- российская армия подготовила плотную оборону в Луганской области;



- на Сватовское и Бахмутское направления россияне только из питерских тюрем отправили около 2 000 зеков;



- оккупантами заминирован весь берег реки Красная;



- в освобожденные населенные пункты, как только позволит ситуация с безопасностью, будем заходить и помогать оставшемуся населению;



- реактивной артиллерией россияне накрывают деревни, откуда их выгнали ВСУ;



- так называемая "линия Вагнера" не остановит ВСУ – она станет "позором Вагнера".

