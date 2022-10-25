Новости » События в Украине
Армия РФ подготовила плотную оборону Луганской области
25.10.2022 09:49 Юлия Фрилис

Армия РФ подготовила плотную оборону Луганской области

О деоккупации Луганской области по состоянию на 25 октября, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

- российская армия подготовила плотную оборону в Луганской области;

- на Сватовское и Бахмутское направления россияне только из питерских тюрем отправили около 2 000 зеков;

- оккупантами заминирован весь берег реки Красная;

- в освобожденные населенные пункты, как только позволит ситуация с безопасностью, будем заходить и помогать оставшемуся населению;

- реактивной артиллерией россияне накрывают деревни, откуда их выгнали ВСУ;

- так называемая "линия Вагнера" не остановит ВСУ – она станет "позором Вагнера".
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы