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Рош ха-Шана: в Украине вновь обратились к хасидам
06.09.2022 16:34 Алина Груднева

Рош ха-Шана: в Украине вновь обратились к хасидам

Украина вновь призвала хасидов пропустить ежегодное паломничество в Умань на Рош ха-Шана ввиду обстрелов со стороны России.

 
Об этом говорится в заявлении посольства Украины в Израиле в Facebook.
 
"Когда эхо взрывов российского противника в Украине не стихает, мы должны позаботиться о себе. Пожалуйста, не приезжайте в Умань на Рош ха-Шана и молитесь, чтобы в Украину вернулся мир и возобновилось благословенное паломничество", - сказано в заявлении.
 
Вопреки рекомендациям, в город уже прибыло более тысячи хасидов.

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