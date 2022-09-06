



Рош ха-Шана: в Украине вновь обратились к хасидам

Украина вновь призвала хасидов пропустить ежегодное паломничество в Умань на Рош ха-Шана ввиду обстрелов со стороны России.

Об этом говорится в заявлении посольства Украины в Израиле в Facebook.

"Когда эхо взрывов российского противника в Украине не стихает, мы должны позаботиться о себе. Пожалуйста, не приезжайте в Умань на Рош ха-Шана и молитесь, чтобы в Украину вернулся мир и возобновилось благословенное паломничество", - сказано в заявлении.

Вопреки рекомендациям, в город уже прибыло более тысячи хасидов.