



Ришон ле-Цион и Буча подписали соглашение о сотрудничестве

Пресс- служба Бучанского городского совета сообщила о подписании соглашения о сотрудничестве между украинской Бучей и израильским Ришон ле-Ционом.



Израильские и украинские чиновники говорили о программе "Безопасный город", реализацию которой начали в Бучанском районе еще до войны, и о строительстве городского отделения полиции, где планировалось организовать колл-центр. Еще одной темой обсуждения стало создание после окончания войны мемориального комплекса, который будет символизировать измененное мировоззрение местных жителей после оккупации.



"Наша первая задача была сделать максимум, чтобы горожане могли вернуться в Бучу. За короткое время восстановили критическую инфраструктуру города. Сейчас, исходя из реалий, продолжаем работать над восстановлением",— сказал мэр Бучи Федорук.



Израильская делегация посетила место массового захоронения бучанцев, погибших во время оккупации, и Храм Святого Апостола Андрея Первозванного.



"Мы поддерживаем Украину. И хотя я когда-то прожил более 20 лет в России, я не могу поддерживать агрессора, несущего смерть мирному населению", – отметил заместитель мэра израильского города Ришон ле-Цион Максим Бабицкий.



Подписав соглашение о сотрудничестве, Буча вступила в сообщество городов-партнеров израильского города Ришон ле-Цион, в числе которых также украинские областные центры Харьков и Львов.



