



РИА Новости: в Новой Каховке объявлена эвакуация

В городе Новая Каховка в Херсонской области объявлена эвакуация с рабочих мест, люди уходят в убежища. Об этом сообщил в понедельник, 29 августа, глава военно-гражданской администрации (ВГА) района Владимир Леонтьев. По его словам, воздушная тревога в городе звучит не смолкая, но полная эвакуация населения пока не планируется. «Объявили эвакуацию с рабочих мест, люди находятся в городе, в бомбоубежищах, потому что сирены не прекращают работать», — сказал Леонтьев