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РФ запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия в Украину
08.09.2022 08:14 Ольга Белозерова

РФ запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия в Украину

Российская Федерация запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поставок вооружения Украине, которые осуществляют страны Запада.

Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

"Предлагаем обсудить настоящую угрозу международному миру и безопасности, порожденную поставками иностранными государствами вооружений и продукции военного назначения в Украину", - заявил российский дипломат. 

Как отмечается, если Франция, председательствующая сейчас в СБ ООН, одобрит запрос, то это будет уже третье заседание посвященное Украине за последние три дня.
 

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