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РФ вывозит детей из интернатов Херсона
05.11.2022 18:41 Алина Груднева

РФ вывозит детей из интернатов Херсона

Россия вывозит украинских детей из интернатов Херсона и области в Крым.

 
Соответствующие доказательства опубликовал омбудсмен Дмитрий Лубинец. 
 
Правозащитник получил информацию о незаконном вывозе воспитанников Олешковского детского дома-интерната в Херсонской области в возрасте от 9 до 17 лет. Их отправили в психиатрическую больницу под Симферополем.

 
Как сообщал ранее украинский военный корреспондент Цаплиенко, в это же учреждение ранее уже вывозили малышей из самого Херсона.

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