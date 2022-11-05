



РФ вывозит детей из интернатов Херсона

Россия вывозит украинских детей из интернатов Херсона и области в Крым.

Соответствующие доказательства опубликовал омбудсмен Дмитрий Лубинец.





Правозащитник получил информацию о незаконном вывозе воспитанников Олешковского детского дома-интерната в Херсонской области в возрасте от 9 до 17 лет. Их отправили в психиатрическую больницу под Симферополем.

Как сообщал ранее украинский военный корреспондент Цаплиенко, в это же учреждение ранее уже вывозили малышей из самого Херсона.