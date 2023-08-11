



РФ выпустила по Украине "Кинжалы": подробности ракетной атаки

В пятницу, 11 августа, Россия совершила очередную ракетную атаку по Украине. Взрывы слышны были в Хмельницком и Винницкой области, в Киеве, где, к слову, обломки ракеты упали на территории детской больницы. Предварительно, атаковала РФ ракетами "Кинжал".



Воздушная тревога по всей Украине была объявлена в 09:49 из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в РФ. Уже в 09:59 Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" в направлении Киевской области, а в 10:01 были зафиксированы повторные пуски.





В связи с этим в Воздушных силах призвали идти в укрытие жителей Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областей.





Около 10 утра в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в городе, а Киевская городская администрация предупредила о работе ПВО, и попросила граждан оставаться в укрытиях до тех пор, пока существует ракетная опасность.







Как стало известно, в результате работы ПВО обломки ракеты упали на территорию детской больницы в Оболонском районе. Эту информацию подтвердил и мэр Кличко, и КГВА, уточнив, что пострадавших и разрушений нет, экстренные службы выехали на место ЧП.



Позже стало известно, что в Оболонском районе обнаружены еще два места падения обломков, а на улице Богатырского повреждена крыша частного дома, на самой Оболони обнаружили обломок на открытой местности в одном из дачных кооперативов. Эту информацию сообщил мэр Виталий Кличко, уточнив, что пострадавших нет



Уже в 10:33 начались отбой воздушной тревоги в Киеве и по областям.



Как уже отмечалось, взрывы звучали не только в Киеве, но и в Винницкой и Хмельницкой областях (в то же время, что и в Киеве - около 10:15). Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин подтвердил взрывы в регионе. Он уточнил, что работают силы ПВО, и призвал жителей оставаться в укрытиях.





Надо сказать, что РФ продолжает хаотично обстреливать Украину ракетами разных типов и дронами-камикадзе иранского производства. Так, в ночь на 10 августа российские оккупанты в очередной раз выпустили "Шахеды". Воздушные силы сообщили, что россияне применили 10 дронов, силы ПВО сбили 7 из них. Однако вражеские беспилотники попали в нефтебазу в Ровенской области, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.

СПРАВКА. Россия характеризует 9-C-7760 как гиперзвуковую ракету комплекса Х-47М2, однако по сути это модернизированный для подвешивания на самолет баллистический "Искандер", пояснил LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк. Ракета способна нести ядерный заряд. Заявленная РФ максимальная скорость – до 4 км/c, высота полета к моменту достижения гиперзвуковой скорости – 20 км, а масса боевой части – 500 кг.