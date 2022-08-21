



РФ увеличивает число ракетоносителей в Черном море

Российские войска увеличивают количество носителей ракет в Черном море, что может указывать на подготовку к обстрелу украинских городов в День независимости Украины.



Такое заявление сделала руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает "НВ".



"Мы видим, что они значительно увеличили количество ракетоносителей в Черном море. В частности, с ракетами "Калибр" их сейчас пять, есть подводные. Использование "Калибров" этой ночью может быть знаком того, что они готовы их использовать, даже несмотря на большую стоимость и не очень большое количество", - заявила она.