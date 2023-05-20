



РФ увеличила численность носителей "Калибр" в Черном море

Российский флот в два раза увеличил группировку ракетоносителей в Черном море.



Об этом вечером, 20 мая, сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.



"Враг увеличил количество ракетоносителей в Черном море в два раза. Сейчас на боевом дежурстве находятся 2 подводных ракетоносителя, снаряженные 8 "Калибрами", - сказано в сообщении.



Назаров призвал украинцев быть бдительными и соблюдать правила во время воздушных тревог на фоне увеличения численности ракетоносителей в море и усиления разведывательной активности россиян при помощи БПЛА.



"Мы благодарны, что вы верите в силы противовоздушной обороны, но помните, что во время их работы важно находиться в безопасных местах, не фиксировать и не освещать то, что сориентирует врага", - подчеркнул спикер.



