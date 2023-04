Официальная Москва ускоряет русификацию оккупированных регионов Украины. Так, администрации на оккупированных территориях принуждают население принимать паспорта Российской Федерации. Вторжение пытаются представить как успешное.



Такие выводы изложены в сводке аналитиков Министерства обороны Великобритании, опубликованном в Twitter.



Так, жителей Херсонской области предупредили, что те, кто не примет российский паспорт до 1 июня 2023 года, будут "депортированы", а их имущество конфисковано.



По данным британской разведки, Россия использует паспорта как инструмент "русификации" оккупированных территорий, как это было в Донецке и Луганске до вторжения в феврале 2022 года.



"Россия, вероятно, ускоряет интеграцию оккупированных территорий Украины в бюрократию Российской Федерации, чтобы представить вторжение как успешное, особенно в преддверии президентских выборов 2024 года", - отмечают в Минобороны Британии.





Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 April 2023.



