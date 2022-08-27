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РФ усиливает наступление на Донбассе. Британская разведка назвала причину
27.08.2022 10:57 Ольга Белозерова

РФ усиливает наступление на Донбассе. Британская разведка назвала причину

Британская разведка сообщает, что в последние пять дней фиксируется увеличение интенсивности атак российских войск на Донецком направлении.

В разведке отметили, что бои идут, в частности, к северу от Донецка, в районе городов Северск и Бахмут. В то же время в разведке констатировали, что территориальное продвижение войск РФ незначительное.

По мнению экспертов, армия РФ усиливает наступление с целью привлечь на Донецкое направление украинские силы.

"Существует реальная вероятность, что Россия активизировала свои действия на Донбассе, чтобы туда перебросили или оставили дополнительные украинские подразделения - на фоне предположений о планах Украины относительно контрнаступления", - говорится в сообщении британской разведки.

 

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