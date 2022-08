РФ усиливает наступление на Донбассе. Британская разведка назвала причину

Британская разведка сообщает, что в последние пять дней фиксируется увеличение интенсивности атак российских войск на Донецком направлении.



В разведке отметили, что бои идут, в частности, к северу от Донецка, в районе городов Северск и Бахмут. В то же время в разведке констатировали, что территориальное продвижение войск РФ незначительное.



По мнению экспертов, армия РФ усиливает наступление с целью привлечь на Донецкое направление украинские силы.



"Существует реальная вероятность, что Россия активизировала свои действия на Донбассе, чтобы туда перебросили или оставили дополнительные украинские подразделения - на фоне предположений о планах Украины относительно контрнаступления", - говорится в сообщении британской разведки.





