



РФ угрожает украинцам без российских паспортов депортацией и конфискацией

Оккупационные власти России продолжают принудительную паспортизацию населения оккупированных территорий Украины. Об этом сообщается в ежедневной сводке ВСУ.



По данным Генштаба ВСУ, российские оккупационные власти осуществляют домовой обход жителей в населенном пункте Таврия Херсонской области с целью проверки наличия российского паспорта. Гражданам Украины, не получившим российские паспорта, сообщено, что в случае неоформления документов до 1 июня они будут депортированы с конфискацией всего личного имущества.



В начале апреля МВД России разработало проект заявления ”о нежелании состоять в гражданстве Украины”. Адвокат Дмитрий Захватов рассказал, что такая процедура является “юридически ничтожной и не повлечет за собой действительного выхода из гражданства”, так как выход из гражданства страны происходит только на основании законодательства этой страны.