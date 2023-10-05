



РФ ударила ракетой по больнице Берислава: верхний этаж снесло, есть пострадавшие

Российская армия обстреляла больницу в Бериславе Херсонской области, в результате чего полностью уничтожен четвертый этаж учреждения, пострадали двое медработников.



"В Бериславе - прямое попадание в больницу. Полностью уничтожен четвертый этаж, еще один - частично. Также вражеским огнем повреждены машины "экстренки". Пострадали двое медработников. У водителя "скорой" - перелом ноги и ранение головы, фельдшер получил контузию", - сообщает глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.



Ранее паблики писали, что российские войска нанесли 5 авиаударов по Бериславу Херсонской области.









