Новости » События в Украине
РФ ударила ракетой по больнице Берислава: верхний этаж снесло, есть пострадавшие | Фото: Telegram
05.10.2023 14:46 Дара Киевская

РФ ударила ракетой по больнице Берислава: верхний этаж снесло, есть пострадавшие

Российская армия обстреляла больницу в Бериславе Херсонской области, в результате чего полностью уничтожен четвертый этаж учреждения, пострадали двое медработников.

"В Бериславе - прямое попадание в больницу. Полностью уничтожен четвертый этаж, еще один - частично. Также вражеским огнем повреждены машины "экстренки". Пострадали двое медработников. У водителя "скорой" - перелом ноги и ранение головы, фельдшер получил контузию", - сообщает глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

Ранее паблики писали, что российские войска нанесли 5 авиаударов по Бериславу Херсонской области.


 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы