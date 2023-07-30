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РФ ударила ракетами по учебному заведению в Сумах: Два погибших, 20 пострадавших
30.07.2023 13:24 Наталья Богинская

РФ ударила ракетами по учебному заведению в Сумах: Два погибших, 20 пострадавших

По последним данным, два человека погибли и 20 человек пострадали из-за ракетного удара по Сумам, сообщила мэрия города. Троих пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Российские войска вечером 29 июля нанесли ракетный удар по четырехэтажному зданию учебного заведения в Сумах. Взрывной волной выбило окна в соседних домах. По данным городских властей, повреждены и разрушены учебные корпуса и два общежития.

В Государственной службе по ЧС Украины сообщили, что из-за ракетного удара по Сумам в учебном заведении произошел пожар. Около трех ночи 30 июля пожар, охвативший большую часть здания, ликвидировали.

По данным властей Сум, 13 человек переселили во временные места проживания.
 

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