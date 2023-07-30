



РФ ударила ракетами по учебному заведению в Сумах: Два погибших, 20 пострадавших

По последним данным, два человека погибли и 20 человек пострадали из-за ракетного удара по Сумам, сообщила мэрия города. Троих пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.



Российские войска вечером 29 июля нанесли ракетный удар по четырехэтажному зданию учебного заведения в Сумах. Взрывной волной выбило окна в соседних домах. По данным городских властей, повреждены и разрушены учебные корпуса и два общежития.



В Государственной службе по ЧС Украины сообщили, что из-за ракетного удара по Сумам в учебном заведении произошел пожар. Около трех ночи 30 июля пожар, охвативший большую часть здания, ликвидировали.



По данным властей Сум, 13 человек переселили во временные места проживания.



Россия обстреляла Сумы. Погиб один человек, еще несколько десятков пострадали.



Ракета попала в четырехэтажное здание учебного учреждения, там начался пожар. Взрывной волной выбило окна в соседних домахhttps://t.co/5rJ3Fh0ITK pic.twitter.com/JtljmWyWSW — Холод (@holodmedia) July 30, 2023