РФ пытается защитить Крымский мост боновыми заграждениями
Российские власти пытаются защитить Крымский мост от атак, используя специальные противодиверсионные боновые заграждения.
"Крымский мост дополнительно оградили специальными противодиверсионными боновыми заграждениями", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что в перспективе конструкции будут защищать мост от атак на всей его протяженности.
Отмечается, что такие заграждения предназначены для защиты от надводных и подводных дронов, которыми в последнее время все активнее пользуется Украина.
"Это как поставленная НАТО техника, так и переделанные под дроны-камикадзе гидроциклы", - говорится в сообщении.