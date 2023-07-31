



РФ пытается защитить Крымский мост боновыми заграждениями

Российские власти пытаются защитить Крымский мост от атак, используя специальные противодиверсионные боновые заграждения.



"Крымский мост дополнительно оградили специальными противодиверсионными боновыми заграждениями", - говорится в сообщении.



Также уточняется, что в перспективе конструкции будут защищать мост от атак на всей его протяженности.



Отмечается, что такие заграждения предназначены для защиты от надводных и подводных дронов, которыми в последнее время все активнее пользуется Украина.



"Это как поставленная НАТО техника, так и переделанные под дроны-камикадзе гидроциклы", - говорится в сообщении.





