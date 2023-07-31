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РФ пытается защитить Крымский мост боновыми заграждениями
31.07.2023 14:25 Дара Киевская

РФ пытается защитить Крымский мост боновыми заграждениями

Российские власти пытаются защитить Крымский мост от атак, используя специальные противодиверсионные боновые заграждения.

"Крымский мост дополнительно оградили специальными противодиверсионными боновыми заграждениями", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что в перспективе конструкции будут защищать мост от атак на всей его протяженности.

Отмечается, что такие заграждения предназначены для защиты от надводных и подводных дронов, которыми в последнее время все активнее пользуется Украина. 

"Это как поставленная НАТО техника, так и переделанные под дроны-камикадзе гидроциклы", - говорится в сообщении.


 

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