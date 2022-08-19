



РФ проиграла информационную войну на Западе и Украине

Глава британской радиоэлектронной разведки Джереми Флеминг заявил, что Россия проиграла информационную войну на Западе и Украине, однако все еще сохраняет свои позиции в некоторых странах.



Примитивная российская пропаганда работает преимущественно на внутреннем потребителе, поскольку россияне очень легко подвергаются влиянию телевидения.



Главным рупором Кремля на Западе долгое время оставалась медиапомойка RT, которая имела неограниченный бюджет и наемных местных пропагандистов из Европы и США.



Однако с началом войны детище Симоньян погнали обратно в Россию плохой метлой, запретив вещание RT в цивилизованном мире.