



РФ потеряла половину своих боевых возможностей в Украине, - СМИ

Главнокомандующий Вооруженными силами Соединенного Королевства адмирал Тони Радакин заявил, что российская армия потеряла половину своего боевого потенциала в Украине.



По его словам, РФ лишилась 2500 танков, а главный удар контрнаступления Киева еще впереди.



Британская газета Financial Times пишет, что адмирал Радакин отверг предположения о том, что украинское контрнаступление продвигается медленно. Он отметил, что отпор агрессии Москвы "никогда не был разовым действием" и что военная стратегия Киева "истощать, растягивать (оборону) и наносить удары" противнику постепенно разрушает российские оборонительные рубежи.



Также адмирал признал, что "более высокая, чем ожидалось" плотность российских минных полей, отсутствие воздушного прикрытия наступающих украинских частей и недопоставка Киеву всей боевой техники, которую он запрашивал, осложняют ход контрнаступления. Но он также подчеркнул, что несправедливо привязывать Украину к конкретным временным рамкам и что "Россия сейчас настолько слаба, что у нее нет сил для (собственного) контрнаступления".



"Россия потеряла почти половину своих боевых возможностей. В прошлом году она выпустила 10 млн артиллерийских снарядов, а сейчас в лучшем случае может производить 1 млн снарядов в год. Она потеряла 2500 танков и в лучшем случае может производить 200 (новых) танков в год", - утверждает Радакин.



Напомним, что Великобритания является вторым, после США, поставщиком военной помощи Украине. Лондон предоставляет Киеву наиболее современную боевую технику, включая танки Challenger и крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.



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