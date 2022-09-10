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"РФ потеряла 57% ракетного потенциала в Украине"
10.09.2022 15:57 Алина Груднева

"РФ потеряла 57% ракетного потенциала в Украине"

Россия потеряла в войне против Украины около 57% своего ракетного потенциала.

 
Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников.
 
По его словам, страны НАТО не решились закрыть небо, вероятно, опасаясь прямого столкновения с РФ.
 
Несмотря на это, как отметил министр, украинские силы ПВО сами начали успешно сбивать ракеты. 
 
"Мы действительно научились, наши уникальные специалисты делают чудеса. Я недавно виделся с нашим командующим Воздушными силами господином Олещуком, он рассказывал, что кайфует от того, что наши ребята научились делать теми же "Буками". Но россияне, по данным нашей разведки, израсходовали более 57% своего ракетного потенциала", - подчеркнул он.

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