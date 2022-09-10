



"РФ потеряла 57% ракетного потенциала в Украине"

Россия потеряла в войне против Украины около 57% своего ракетного потенциала.

Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, страны НАТО не решились закрыть небо, вероятно, опасаясь прямого столкновения с РФ.

Несмотря на это, как отметил министр, украинские силы ПВО сами начали успешно сбивать ракеты.

"Мы действительно научились, наши уникальные специалисты делают чудеса. Я недавно виделся с нашим командующим Воздушными силами господином Олещуком, он рассказывал, что кайфует от того, что наши ребята научились делать теми же "Буками". Но россияне, по данным нашей разведки, израсходовали более 57% своего ракетного потенциала", - подчеркнул он.