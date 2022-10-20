



РФ поменяла ракеты. ПВО успешно их уничтожает

Громов заявил, что за последние дни 81 ракета со 126 примененных Россией по Украине была уничтожена.



На сегодняшний день эффективность системы противовоздушной обороны Украины составляет 64%. Об этом рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Алексей Громов на брифинге 20 октября, уточнив, что 81 ракета со 126 примененных Россией по Украине была уничтожена.



По словам Громова, анализ характера применения противником ракетного вооружения за прошлый период показывает резкое и существенное увеличение его интенсивности.



"Так, с 10 октября противник выпустил 154 ракеты по территории Украины, что по сравнению с первой декадой месяца больше почти в семь раз. В первой декаде была выпущена 21 ракета", – рассказал Громов.



Основным типом ракетного вооружения, которое применял противник в течение прошлого периода, стали крылатые ракеты воздушного базирования.



"Количество примененных ракет – 83 единицы – превысило количество ракет этих типов, примененных в течение четырех месяцев: в течение июня, июля, августа и сентября. В тот период было применено только 43 ракеты", – сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.



Он добавил, что почти треть (29% от примененных ракет) составили крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", которые также не применялись в течение предыдущего периода. Кроме того, противник увеличил интенсивность применения крылатых ракет наземного базирования, применил 8 ракет, в то время как за предыдущий период применил только одну ракету по территории Украины.



"Анализ характера применения противником дронов-камикадзе типа "Shahed 136" за прошлый период также показывает резкое увеличение его интенсивности. С 10 октября противник применил 176 беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Украины, что по сравнению с предыдущей декадой больше в 2,5 раза", – проинформировал Громов, обратив внимание на то, что из примененных противником за последнюю неделю 65 дронов 27 единиц были выпущены с территории Беларуси.



Ранее глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал зарубежных партнеров укрепить ПВО Украины.

