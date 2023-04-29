



РФ планирует депортировать украинских детей из Горловки

Российские войска продолжают политику геноцида на оккупированных территориях, направленную на похищение украинских детей. Об этом сообщает ЦНС.



В частности, в Горловке Донецкой области россияне планируют депортировать всех школьников в конце учебного года под предлогом “эвакуации”. Родителям придется ехать с детьми.



В ЦНС объяснили, что оккупанты делают это для того, чтобы вывезти украинцев в Россию и в дальнейшем ассимилировать их, уничтожая у детей украинскую самоидентичность.



“Все это и есть признак геноцида согласно нормам международного права”, – отмечает ЦНС.



Национальное информбюро при Министерстве реинтеграции Украины заявило, что незаконно депортированными в РФ считаются 19 514 украинских детей. В частности известно об около 4 390 детях-сиротах и детях, лишенных родительской опеки.



45 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ поддержали расследование похищения оккупантами украинских детей.