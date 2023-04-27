



РФ объявила в розыск командующего ВМС ВСУ

В Российской Федерации объявлен в розыске командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа.



Как сообщают российские госСМИ со ссылкой на базу данных розыска МВД РФ, "Неижпапа Алексей Леонидович... Разыскивается по статье УК РФ".



В правоохранительных органах росСМИ сообщили, что адмирал заочно обвиняется по ст. 317 УК РФ ("посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").



Кроме того, российское следствие вышло с ходатайством о заочном аресте командующего ВМС Украины, соответствующие материалы уже поступили в Хамовнический районный суд Москвы.



В суде подтвердили, что получили ходатайство о заочном аресте Неижпапы.



Напомним, ранее в Москве "заочно арестовали" главу ГУР МОУ Кирилла Буданова из-за подрыва Крымского моста.

