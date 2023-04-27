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РФ объявила в розыск командующего ВМС ВСУ
27.04.2023 14:46 Mignews | фото: navy.mil.gov.ua

РФ объявила в розыск командующего ВМС ВСУ

В Российской Федерации объявлен в розыске командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Как сообщают российские госСМИ со ссылкой на базу данных розыска МВД РФ, "Неижпапа Алексей Леонидович... Разыскивается по статье УК РФ".

В правоохранительных органах росСМИ сообщили, что адмирал заочно обвиняется по ст. 317 УК РФ ("посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

Кроме того, российское следствие вышло с ходатайством о заочном аресте командующего ВМС Украины, соответствующие материалы уже поступили в Хамовнический районный суд Москвы.

В суде подтвердили, что получили ходатайство о заочном аресте Неижпапы.

Напомним, ранее в Москве "заочно арестовали" главу ГУР МОУ Кирилла Буданова из-за подрыва Крымского моста.
 

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