



РФ не может гарантировать безопасность паломникам в Умани

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов не смог гарантировать безопасность еврейским паломникам, которые прибудут в Умань на Рош ха-Шана.



По данным "12 канала", об этом он сообщил израильскому послу Александру Бен-Цви на встрече в Москве 15 сентября.



Сообщается, что Бен-Цви сказал Богданову, что Израиль и Украина всеми возможными методами пытаются остановить паломничество на фоне вооруженного конфликта, но хасиды полны решимости приехать в Умань.



В ответ Михаил Богданов сказал, что видит в паломничестве "реальную опасность", подчеркнув, что Россия ничего гарантировать не может, но попросил предоставить информацию о верующих, чтобы передать ее российским военным.