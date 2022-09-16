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РФ не может гарантировать безопасность паломникам в Умани
16.09.2022 14:39 Александр Юзовский

РФ не может гарантировать безопасность паломникам в Умани

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов не смог гарантировать безопасность еврейским паломникам, которые прибудут в Умань на Рош ха-Шана.

По данным "12 канала", об этом он сообщил израильскому послу Александру Бен-Цви на встрече в Москве 15 сентября.

Сообщается, что Бен-Цви сказал Богданову, что Израиль и Украина всеми возможными методами пытаются остановить паломничество на фоне вооруженного конфликта, но хасиды полны решимости приехать в Умань.

В ответ Михаил Богданов сказал, что видит в паломничестве "реальную опасность", подчеркнув, что Россия ничего гарантировать не может, но попросил предоставить информацию о верующих, чтобы передать ее российским военным.

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