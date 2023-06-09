



РФ нанесла ракетный удар по Умани: подробности

В результате вчерашнего ракетного удара, нанесенного россиянами по Умани, ранения получили 10 человек.



По словам главы Черкасской областной военной администрации Игоря Табуреца, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.



Уточняется, что удар пришелся по гражданским объектам - по пустому цеху с/х предприятия, автомойке, магазинам.



"Второй случай сложный — оживленная улица, магазины. Автомойка разрушена полностью. К счастью, работников на тот момент уже не было — вовремя закрылись. Обломками и взрывной волной повреждены соседние здания", — пояснил Табурец.



Среди 10 пострадавших в больнице продолжают получать лечение два человека, которые находятся в тяжелом состоянии. Одна из пациенток была ранена, когда проходила рядом с местом попадания ракеты.



"Транспортировали ее для дальнейшего лечения в столичную больницу. Женщина получила шанс на спасение благодаря военному, случайному свидетелю, который имел с собой аптечку и наложил турникет. Также состояние средней тяжести у еще одной потерпевшей – оказываем ей всю необходимую помощь", — добавил он.

