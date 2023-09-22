Новости » События в Украине
РФ нанесла ракетные удары по Кременчугу. Есть погибшие и раненые
22.09.2023 18:45 Дара Киевская

РФ нанесла ракетные удары по Кременчугу. Есть погибшие и раненые

Вечером в пятницу, 22 сентября, РФ нанесла ракетные удары по городу Кременчуг Полтавской области. Одна ракета была сбита силами ПВО, другая попала в гражданскую инфраструктуру. К сожалению, есть погибшие и раненые. 

Эту информацию подтвердил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Враг нанес ракетные удары по Кременчугу. Одну ракету сбили силы ПВО. К сожалению, есть попадание в гражданскую инфраструктуру. По предварительной информации, погибшие и раненые. На месте работают все соответствующие службы. Детали будут позже", - написал Лунин в своем Telegram-канале.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы