



РФ нанесла ракетные удары по Кременчугу. Есть погибшие и раненые

Вечером в пятницу, 22 сентября, РФ нанесла ракетные удары по городу Кременчуг Полтавской области. Одна ракета была сбита силами ПВО, другая попала в гражданскую инфраструктуру. К сожалению, есть погибшие и раненые.



Эту информацию подтвердил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.



"Враг нанес ракетные удары по Кременчугу. Одну ракету сбили силы ПВО. К сожалению, есть попадание в гражданскую инфраструктуру. По предварительной информации, погибшие и раненые. На месте работают все соответствующие службы. Детали будут позже", - написал Лунин в своем Telegram-канале.



