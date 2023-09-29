



РФ модернизировала иранские дроны: новый шрифт, монтажная пена и китайский мотор

Представители Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генерального штаба ВСУ уже неоднократно демонстрировали мировому сообществу несуразные попытки российского ВПК "модифицировать" баражирующий боеприпас Shahed-136.



"Собственно, все апгрейды идентичны тем, которые имел данный дрон-камикадзе в предыдущих комплектациях. За исключением двигателя. Правда, речь идет только об изменении страны-производителя — возможности MicroPilot UAV Flight Control Systems MD550 такие же, как и у предыдущего Mado MD550", – отмечает представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генерального штаба ВСУ капитан Андрей Рудык.



По словам офицера, среди так называемых новинок, несколько отличающих "старый мопед" (прозвище, данное украинцами иранским дронам) от нынешнего — это способ изготовления корпуса. Раньше у Shahed-136 был цельнолитый корпус, а теперь его "модификация" имеет композитный фюзеляж. Также изменились маркировки — визуально наблюдается другой шрифт и серия. По всей вероятности, это может иметь не сколько производственный, сколько политический момент, поскольку в обоих случаях россияне наносят маркировку самостоятельно.



Кроме корпуса, изменения претерпел его наполнитель. Если раньше использовались печатные "соты", то теперь вполне плотный материал, похожий на монтажную пену. Функционально оба типа наполнителя не отличаются. Такая замена может быть обусловлена ​​стремлением снизить затраты на изготовление внешней оболочки боражирующего боеприпаса.



Россияне также прибегли к использованию нового сервопривода и, как уже упоминалось, двигателя. Такая замена не привела к модернизации тактико-технических характеристик Shahed-136. Эта трансформация носит косметический характер. Однако она может свидетельствовать о стремлении россиян наладить серийное производство данного БПЛА, отметили украинские аналитики.