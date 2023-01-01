



РФ меняет тактику обстрелов Украины

Россия меняет тактику обстрелов Украины, о чем свидетельствуют последние атаки.



Такое мнение выразил представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий.



"Мы видим влияние экономических санкций на Россию. Они пытаются обойти санкции, ввезти комплектующие, но это не так просто сделать. У россиян сейчас в дефиците баллистические ракеты "Искандер", близятся к концу запасы "Калибров", уменьшается количество крылатых ракет воздушного базирования Х-101, Х-555", - отметил он.



По словам Скибицкого, РФ может нанести максимум 2-3 массированных удара по Украине из высокоточного вооружения.



"Несмотря на уменьшение объемов, производство ракет в России не прекращается: Мы сейчас находим обломки ракет, изготовленных в четвертом квартале 2022 года. Значит, они производятся и сразу предоставляются в войска, чтобы обстреливать наши объекты", - подчеркнул он.



Относительно последних обстрелов Скибицкий пояснил, что РФ начала комбинировать и изменять тактику, применяя в разных конфигурациях иранские БПЛА, ракеты старого типа, высокоточные баллистические ракеты и переработанные ракеты С-300.