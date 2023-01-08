



РФ: Макеевка отомщена

Минобороны России сообщило об «операции возмездия» в ответ на удар по российским военным в Макеевке.



Согласно сообщению ведомства, ракетный удар был нанесён по двум общежитиям в Краматорске.



«В течение прошедших суток российскими средствами разведки были вскрыты и достоверно подтверждены по нескольким независимым каналам пункты временной дислокации военнослужащих ВСУ в городе Краматорск. В общежитии №28 находились более 700 украинских военнослужащих и в общежитии №47 более 600 украинских военнослужащих. В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожено более 600 украинских военнослужащих».