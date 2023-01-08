



РФ использовала детей для получения важной информации - министр обороны Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter раскрыл второе из шести нарушений, которые совершила Россия в отношении детей во время войны.



В новом твите министр рассказал о вербовке и использовании детей, что является военным преступлением.



"Россияне пытались использовать украинских детей для неосознанного предоставления информации о расположении стратегически важных объектов через мобильную игру. Это не просто ловушка, это военное преступление”, – написал Резников.



6 января Резников начал новую серию твитов о нарушении россиянами правил и обычаев ведения войны, закрепленных в международных актах. Речь идет о 6 видах серьезных нарушений в отношении детей во время вооруженных конфликтов, которые приведены в резолюции Совета Безопасности ООН 1261 от 1999 года.