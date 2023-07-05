



РФ хочет отправить в Украину больше зэков и чеченцев, — Bloomberg

После ухода бойцов ЧВК “Вагнер” из Бахмута Россия перебросила большое количество военных в город, из-за чего возникла нехватка бойцов на юге Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных официальных лиц.



Хотя уход “вагнеровцев”, вероятно, не изменит ход боевых действий в Украине, решимость Путина избежать полной военной мобилизации означает, что в ближайшие недели Россия может отправить на передовую еще больше чеченцев и заключенных, утверждает издание.



По словам собеседников Bloomberg, российское Минобороны неуклонно увеличивало количество заключенных в армии примерно до 15 тыс. человек, и это число, вероятно, будет расти.



Сколько дополнительных бойцов может предоставить Чечня, неясно, указывает агентство. В мае Кадыров сообщал, что более 7 тыс. военнослужащих уже находятся в Украине, еще 2,4 тыс. проходят подготовку



