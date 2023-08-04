



РФ готовит провокацию, чтобы втянуть Беларусь в войну: СБУ раскрыла детали

Служба безопасности Украины сообщила о подготовке со стороны РФ очередной провокации, направленной на втягивание Беларуси в полномасштабную войну с Украиной.



Так, по данным украинской спецслужбы, для втягивания Беларуси в полномасштабную войну Россия хочет использовать ЧВК "Вагнер". Готовит провокацию диверсионно-разведывательная группа из кадровых военных РФ под видом "вагнеровцев". События будут развиваться на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, обратили внимание в СБУ.



"СБУ установила, что Россия хочет использовать "вагнеровцев" для втягивания Беларуси в полномасштабную войну против Украины. Служба безопасности Украины получила разведданные, свидетельствующие о подготовке россиянами масштабной провокации "под чужим флагом" на стратегическом объекте Беларуси - Мозырском нефтеперерабатывающем заводе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.



По имеющимся у Службы данным, подготовкой теракта занимается ДРГ из кадровых военных ВС РФ и сотрудников российских спецслужб, которых отправили на территорию Беларуси под видом "вагнеровцев".



"Эта российская ДРГ должна совершить провокацию на НПЗ, изображая из себя "украинских диверсантов". В содеянном РФ планирует обвинить Украину, чтобы таким образом в очередной раз попытаться втянуть Минск в полномасштабную войну против нашего государства", - говорится в сообщении СБУ.



"Информацию о запланированном в Беларуси теракте сотрудники Службы безопасности получили из нескольких источников. В частности, из показаний военнослужащего ВС РФ, которого украинские защитники взяли в плен на Запорожском направлении. Также киберспециалисты СБУ восстановили и проанализировали информацию на мобильном телефоне пленного российского военнослужащего", - говорится в сообщении СБУ.



Среди прочего установлено, что ранее он участвовал в боевых действиях против Сил обороны на юге Украины, а недавно ему дали указание передислоцироваться в Беларусь как участник частной военной компании "Вагнер".



Уже на этапе смены места службы российский военный получил информацию о "специальной миссии" на Мозырском НПЗ. В его телефоне киберспециалисты СБУ нашли удаленную переписку с другими исполнителями, снимки объекта и отдельную информацию об операции.



"Служба безопасности предостерегает армию Беларуси от участия в полномасштабной войне против Украины. Каждый захватчик, который пересечет границу нашего государства, будет уничтожен нашими Силами безопасности и обороны", - подчеркивается в сообщении.



