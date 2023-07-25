



РФ дополнительно заминировала подходы к украинским портам

Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что Россия дополнительно заминировала подходы к украинским портам.



По ее словам, британское правительство располагает информацией о том, что "российские военные могут усилить атаки на украинские зерновые объекты, в том числе ударить по гражданским судам в Черном море".



Дипломат подчеркнула, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак уже поделился этой информацией с Владимиром Зеленским, передает Bild.



"Кроме того, по нашим сведениям, Россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам", - подчеркнула Вудворд.