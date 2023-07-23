



РФ атаковала Одессу баллистикой: есть разрушения и погибшие

Россияне в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Одессе. Они применили баллистические ракеты Искандер-М, а также несколько видов крылатых ракет. Об этом сообщает ОК "Юг".



"Во время ракетной атаки ночью враг ударил по Одесщине по меньшей мере 5 видами ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", Х-22 и Искандер-К, а также применил баллистические Искандер-М", - говорится в сообщении.



Силами противовоздушной обороны значительная часть ракет была уничтожена. Остальные нанесли разрушения портовой инфраструктуре, по меньшей мере, 6 жилым, в том числе многоквартирным домам. Повреждены десятки автомобилей, во многих зданиях города пострадали фасады и крыши, выбиты окна.



Известно, что в городе образовалось несколько воронок, есть обрывы электросетей, из-за чего может быть затруднено движение, предположительно будет изменен маршрут городского транспорта.



Сообщается, что в результате массированного обстрела поврежден Спасо-Преображенский собор в городе.



Известно, что один человек погиб, 19 получили ранения.