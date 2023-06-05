



Резников раскрыл карты по участию F-16 в летнем контрнаступлении ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, будет ли Украина использовать истребители F-16 в летнем контрнаступлении ВСУ. Тянут резину не будем - нет, летом истребителей в украинском небе мы не увидим, использовать их в летнем контрнаступлении Вооруженные Силы Украины не будут, но будут применять всю имеющуюся наземную технику.



Об этом Алексей Резников заявил в интервью NHK.



Так. на вопрос об истребителях F-16, которые давно хочет получить Украина, Резников ответил: "они не изменят правила игры этим летом", и объяснил это тем, что ряд западных стран еще должны провести обучение украинских пилотов на самолетах.



Резников подчеркнул, что подготовка пилотов займет некоторое время. Украине также придется договориться со своими партнерами об обеспечении инженерно-технических кадров, которые смогут обслуживать и ремонтировать сложные самолеты.



У развертыванию F-16 Украина будет готова осенью или зимой, уточнил министр обороны.



А вот на вопрос, начала ли Украина "формовочные операции", предусматривающие нападения на склады оружия и другие базы материально-технического обеспечения россиян с целью подготовки к контрнаступлению, Резников отвечать отказался, заметив, что ему как министру обороны было бы странно обсуждать операции по формированию, потому что их должны обсуждать генералы.



Напомним, несколько европейских стран, а также Канада и США заявили о желании обучать украинских пилотов на истребителях F-16. Президент США Джо Байден на саммите G7 в Японии подтвердил намерение Вашингтона присоединиться к этой инициативе.



Пока точные сроки начала учений неизвестны, уточняет РБК-Украина. Однако Польша уже составила график тренировок украинских пилотов на F-16. Также, по данным СМИ, обучать ВСУ будет и Британия. По разным прогнозам, подготовка украинских пилотов может занять четыре месяца.