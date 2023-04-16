



Резников о потерях Украины в войне: меньше, чем жертв от землетрясений в Турции

Общие потери Украины в войне с Россией меньше, чем количество жертв от землетрясений в Турции.



Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью La Razon.



Он отметил, что Украина несет потери, поскольку вынуждена защищаться от агрессора. Однако, по словам главы Минобороны, "они критически меньше российских".



"Я не могу назвать вам цифру, но могу вас заверить, что общее количество меньше числа погибших от землетрясения в Турции. Это то, что наша главная цель - сохранить жизнь наших солдат, а Россия использует их как пушечное мясо", - сказал Резников.



Он добавил, что Россия ведет войну по тактике "мясорубки". Поэтому только в Бахмуте Москва, как отметил министр, теряет ежедневно 500 человек убитыми и ранеными.



"Это варварство. Год назад они использовали 60 тысяч артиллерийских снарядов в день, сегодня - 20 тысяч. У них также есть проблемы со снабжением, и поэтому они используют иранские беспилотники против нас. Это оружие террористов против мирного населения", - подчеркнул Резников.



Следует отметить, что, по последним данным, в результате ряда землетрясений в Турции погибли более 50 тысяч человек. Также подчеркнем, что общими потерями в войне называют количество раненых и погибших военных.



В августе 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с начала полномасштабного вторжения РФ погибли почти 9 тысяч украинских военных.



