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Резников о поставках F-16: “невозможное возможно”
19.08.2023 10:55 Ирина Демьянова

Резников о поставках F-16: “невозможное возможно”

Нидерланды и Дания дали зеленый свет на поставку истребителей F-16 в Украину. Это произойдет после того, как украинские пилоты завершат обучение.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

“Великолепные новости от наших друзей из Соединенных Штатов! Нидерланды и Дания дали зеленый свет на поставку истребителей F-16 в Украину после того, как наши пилоты завершат обучение. Украина доказала, что невозможно возможно”, — написал министр в соцсети Х.

Он подчеркнул, что украинские военные доказали, что они способны быстро учиться.

“Вскоре мы докажем, что победа Украины неизбежна. Спасибо всем нашим партнерам и друзьям в США, Нидерландах и Дании. Вперед к Победе!”, — подчеркнул Резников.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в пятницу, 18 августа, подтвердил, что Украина получит истребители F-16 после того, как пилоты пройдут обучение.
 

 

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