



Резников о поставках F-16: “невозможное возможно”

Нидерланды и Дания дали зеленый свет на поставку истребителей F-16 в Украину. Это произойдет после того, как украинские пилоты завершат обучение.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.



“Великолепные новости от наших друзей из Соединенных Штатов! Нидерланды и Дания дали зеленый свет на поставку истребителей F-16 в Украину после того, как наши пилоты завершат обучение. Украина доказала, что невозможно возможно”, — написал министр в соцсети Х.



Он подчеркнул, что украинские военные доказали, что они способны быстро учиться.



“Вскоре мы докажем, что победа Украины неизбежна. Спасибо всем нашим партнерам и друзьям в США, Нидерландах и Дании. Вперед к Победе!”, — подчеркнул Резников.



Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в пятницу, 18 августа, подтвердил, что Украина получит истребители F-16 после того, как пилоты пройдут обучение.

