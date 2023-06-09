



Резников о “мирных планах”: Если интересы РФ неизменны, то разберемся без вас

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал детали о своей встрече с министром обороны КНР генералом Ли Шанфу и в целом об участии в форуме по безопасности “Диалог Шангри-Ла” в Сингапуре. Он подтвердил, что пока большинство “мирных” планов, озвученных азиатскими странами, являются планами посредничества “на стороне России”.



Резников рассказал о своем визите в Сингапур, выступив 8 июня в Киеве на специальном ивенте "Диалоги о восстановлении Украины". По словам министра обороны Украины, идея поехать на форум по безопасности Диалог Шангри-Ла была “очень важной”, поскольку в Азиатско-Тихоокеанском регионе “живет половина планеты”.



“У них своя повестка дня, свои проблемы, свои конфликты, свои потребности, и раньше мы там не бывали – и зря”, – отметил министр.



По его словам, украинской делегации удалось "так сфокусировать внимание, что где-то 60% обсуждения на всех панелях было украиноцентричным”.



“Причем это могло быть и не в нашу пользу – например, с точки зрения т.н. очередного “мирного плана“ индонезийского министра, который сделал предложение проводить референдум, буферные зоны и т.д”, – привел пример Резников.



Украинский министр обороны рассказал, что как он реагировал на появление этого нового плана, напоминая о нескольких других аналогичных недавних инициативах от Бразилии, Китая и т. д.



“Мы приходили объяснять, что мы уже видим очередь желающих нас примирить. И преимущественно это страны, которые не до конца демократические. Всем была сказана очень простая вещь – правило любого медиатора, фасилитатора, посредника – это сначала зафиксировать, идентифицировать интересы сторон”.



Резников напомнил коллегам в Сингапуре, что интерес Украины очень прост – жить в мирной стране, “не оккупированной, нормально по-добрососедски со всеми соседями”.



“А интерес россиян был озвучен в так называемой “СВО2 – это “денацификация“, “демилитаризация“, “деНАТОзация“, то есть по сути стереть нацию украинскую с лица земли, потому что нас, с их точки зрения, не существует”, – рассказал Алексей Резников о переговорах украинской делегации на форуме в Сингапуре. “Так я говорю, вы сначала идентифицируйте интерес россиян, изменился ли он у них? Если изменился, то т.н. ZOPA – zone of possible agreement – становится понятной, а если нет, то оставайтесь в очереди, мы без вас как-то будем здесь разбираться”.



Министр также отметил, что в общении с китайской делегацией на форуме он позволил себе намекнуть о том, что теперь Россия геополитически зависима от КНР.



“История о “младшем брате” это действительно был экспромт, потому что китайцы очень, как бы это сказать деликатно, им было очень неудобно, еще со времен Мао Цзэдуна, потому что Китай был “младший брат”, а СССР – “старший брат”. А в китайском языке нет понятия равные братья, это иерархическая история. И я поэтому себе позволил сказать китайским визави, что, Китай стал “старшим братом”, а Россия – “младшим”. Так, говорю, вы как старший брат можете посоветовать им определенные вещи”, – поделился Резников.



Комментируя истинные цели “мирного плана” КНР, министр обороны Украины подтвердил, что Китай и ряд других стран "действительно хотят субъективизироваться и показать свою особенность".



“И поэтому сейчас идет соревнование, кто может быть тем посредником. Но есть один нюанс – они все пока хотят быть посредниками на стороне России. И поэтому нам такое посредничество пока точно не подходит. Потому что у них нет беспристрастности, у них нет настоящего независимого медиаторства. Поэтому подождем. Будем побеждать”, – резюмировал Резников позицию Украины.