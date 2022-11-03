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Резали коров и стреляли по своим. Мобилизованные устроили пьяный дебош
03.11.2022 15:48 Ольга Белозерова

Резали коров и стреляли по своим. Мобилизованные устроили пьяный дебош

Мобилизованные россияне устроили пьяный дебош в Запорожской области.

Как сообщает Baza, инцидент произошел в городе Васильевка. Там, 30 октября, четверо мобилизованных зарезали 13 коров на ферме, где размещались российские военные, а затем выгнали её же хозяина из дома. 

После этого мобилизованные напали на военных которые несли службу возле фермы, и избили их. Затем дебоширы угнали автомобиль местных жителей. На одном из постов из остановили, они открыли огонь и ранили российского сержанта. 

"Судя по всему, сами мобилизованные не до конца понимали, что делают, и, по словам очевидцев, были пьяны почти до обморочного состояния", - пишет Baza.

Все четверо мобилизованных были задержаны. 

 

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