



Революция на украинских фронтах: Колонну танков уничтожают за три минуты – WSJ

Технологическая революция на поле боя в Украине существенно изменила современную войну: дроны и другие системы наблюдения делают невозможным применение тактик, к которым привыкли западные партнеры Украины и применения которых ожидали от ВСУ в контрнаступлении. Об этом пишет Wall Street Journal.



“Поскольку вдоль линии фронта в воздухе одномоментно находятся тысячи украинских и российских беспилотников – от дешевых квадрокоптеров до крылатых летательных аппаратов дальнего радиуса действия, способных пролетать сотни километров и следить за целью часами – изменилась сама природа войны”, – отмечает издание.



Причем беспилотники – лишь один из элементов подобных изменений, подчеркивает WSJ. К ним относятся также новые интегрированные системы управления боем, которые предоставляют доступ к изображениям и локациям в режиме реального времени военным вплоть до уровней взводов и отделений (в случае Украины — благодаря сети Starlink), что сделало целеуказание фактически мгновенным.



“Сегодня колонну танков или колонну наступающих войск можно обнаружить за 3−5 минут и поразить еще за 3 минуты. “Выживаемость” войск на марше – не более 10 минут”, – цитирует издание Вадима Скибицкого, заместителя главы ГУР Минобороны Украины. “Достигать сюрпризов стало очень трудно”.

“Именно поэтому нынешняя технологическая революция в российской войне против Украины ставит под сомнение осуществимость некоторых основных концепций американской военной доктрины”, – констатирует издание.



В частности общевойсковые маневры с использованием больших групп бронетехники и танков для быстрого прорыва – то, чего Вашингтон и его союзники ожидали от наступления Украины нынешним летом – могут быть невозможными как таковые в принципе, говорят некоторые солдаты. Неизбежным следствием этого, по мнению украинских командиров, является то, что конфликт завершится нескоро.