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Ремонт Крымского моста может занять месяц
17.07.2023 13:40 Аркадий Бочаровский

Ремонт Крымского моста может занять месяц

Пресс-секретарь Председателя Правительства России Борис Беляков сообщил о работе комиссии по ликвидации последствий аварии на Крымском мосту. Согласно Telegram-каналу BRIEF, ссылающегося на мнение властей Крыма, ремонт моста займет около месяца. 

Ситуация по срокам и возможностям восстановления Крымского моста станет понятной только к вечеру, заявил в понедельник, 17 июля, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Строители занимаются обследованием моста. К вечеру будет понятна ситуация по срокам и возможности его восстановления", - сказал Хуснуллин журналистам.

Он уточнил, что в ближайшее время будет запущена паромная переправа. Железнодорожная часть моста цела.

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