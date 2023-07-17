



Ремонт Крымского моста может занять месяц

Пресс-секретарь Председателя Правительства России Борис Беляков сообщил о работе комиссии по ликвидации последствий аварии на Крымском мосту. Согласно Telegram-каналу BRIEF, ссылающегося на мнение властей Крыма, ремонт моста займет около месяца.



Ситуация по срокам и возможностям восстановления Крымского моста станет понятной только к вечеру, заявил в понедельник, 17 июля, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.



"Строители занимаются обследованием моста. К вечеру будет понятна ситуация по срокам и возможности его восстановления", - сказал Хуснуллин журналистам.



Он уточнил, что в ближайшее время будет запущена паромная переправа. Железнодорожная часть моста цела.