



Рекордное число россиян в марте сдалось в плен Украине

В марте программа "Хочу жить" получила рекордное количество заявок на сдачу в плен от военных РФ. Об этом сообщает спикер государственного проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко.



"Мы фиксируем всплеск заинтересованности нашим проектом. Он связан с ожидаемым контрнаступлением Вооруженных Сил Украины, а также с увеличением потерь на фронте российских войск и ухудшением морально-психологического состояния непосредственно в самой армии РФ", - отметил Матвиенко.



Спикер подчеркнул, что российские военные сдаются в плен по всей линии фронта, и эти операции происходят каждые два дня. Оккупанты сдаются как по одному, так и группам.



"Что касается количества обращений, то в марте мы зафиксировали по существу рекорд - более 3000 обращений, что вдвое больше, чем в 2022 году. В октябре и декабре 2022 года мы в среднем фиксировали 1400-1500 обращений ежемесячно. В январе-марте количество возросло до 2500", - добавил он.



Матвиенко также отметил, что оккупанты сдаются в плен вместе с техникой, а некоторые образцы "интересной" российской тяжелой бронетехники уже даже работают против армии РФ на фронте.



Напомним, уже более 7600 российских военных обратились в проект "Хочу жить" по поводу добровольной сдачи в украинский плен.