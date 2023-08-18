



Разведка: в украинском Энергодаре взорвали российское руководство "полиции"

Во временно оккупированном российской армией Энергодаре Запорожской области произошел взрыв на совещании руководителей "полиции", сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.



"18 августа во временно оккупированном Энергодаре было назначено совещание руководителей городской "полиции". Ориентировочно в 09:23 в кабинете начальника полиции прогремел мощный взрыв. В результате многочисленные ранения получили: начальник городского отдела полковник МВД России Чесанов Павел Валерьевич (Чувашская республика), его заместитель по оперативной работе, руководитель следственного отдела, начальник дежурной части и руководители ряда подразделений. Сразу после взрыва они были срочно доставлены в местную больницу", - уточнили в ГУР МО Украины.



По информации украинской разведки, "после оперативного обследования раненых из оккупированного Мелитополя были срочно вызваны три реанимобиля. Уже оттуда планируется эвакуация военными вертолетами на территорию РФ".



Также известно, что здание, в котором произошел взрыв, также "использовалось "полицией" в качестве помещения личного состава российских оккупантов. В результате взрыва здание получило значительные повреждения, пожар распространился на 3-5 этажи".



"В настоящее время район происшествия заблокирован. Возможность передвижения по городу для гражданских лиц существенно ограничена. В городе полностью отключен Интернет", - информируют в ГУР.



