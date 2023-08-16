



Разведка Украины: "здоровье" Керченского моста не улучшится, скорее наоборот

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что нет оснований думать, что "здоровье" Керченского моста улучшится.



"Он (Керченский мост - ред.) плохо себя чувствует. Здоровье уже не то, что было. Думать и иметь основания думать, что здоровье сильно улучшится - нет. Скорее всего, будет наоборот", - отметил представитель ГУР в эфире общенационального телемарафона, комментируя текущее состояние Керченского моста.



По словам Юсова, сам мост является опасным, поскольку от этапа проектирования до реализации незаконного строительства есть серьезные ошибки.



"И конструкторские решения, и в плане исполнения - опасная конструкция. А после полномасштабного вторжения становится очень опасной", - цитирует представителя разведки "Интерфакс-Украина".



Он добавил, что это незаконно построенный объект, который используется для переброски вражеских средств, чтобы убивать украинцев.