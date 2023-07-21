



Разведка Украины: в РФ готовится новый мятеж

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что украинская военная разведка располагает данными о возможной подготовке нового мятежа в России.



Отвечая на вопрос журналиста в эфире национального телемарафона в пятницу, 21 июля, есть ли у украинской разведки данные о том, готовится ли в РФ возможный новый мятеж, похожий на тот, который осуществили "вагнеровцы" в июне, Юсов сказал: "Есть. Данные есть".



Вместе с тем, в разведке подчеркнули, что не будут делиться этими данными, чтобы "не облегчать работу ФСБ РФ".



По словам Юсова, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин может вернуться "во внутренне-политические процессы РФ".



"А почему нет? Он активно пребывает в политическом процессе. Конфликт по линии Пригожин - Шойгу не исчез. Как и не исчезло большинство вопросов, которые озвучивались в ходе т.н. "марша справедливости". Мятеж не победили, его "заговорили" или "зарешали". И сделал это даже не Путин, а Лукашенко и другие люди, фамилии которых даже не назвали", - уточнил Юсов.



Таким образом проблемы остаются, и все больше представителей кадровых военных из РФ озвучивают похожие вещи, передает "Интерфакс-Украина".



"Часть из них уже расплатились отстранением. Процессы идут, и это процессы, о которых говорит уже не только Украина, но и представители западных спецслужб и западные аналитики. Путинский режим действительно дает трещины", - подытожили в разведке.