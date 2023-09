Россия перебрасывает войска в район города Работино Запорожской области в связи с продвижением подразделений Вооруженных сил Украины вглубь многослойной основной линии обороны российских войск.



"Вполне вероятно, что Россия перебросила силы с других участков фронта для замены ослабленных подразделений в районе Работино. Эти переброски, вероятно, ограничивают возможности РФ по проведению собственных наступательных операций на других участках линии фронта", - сообщило Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки.



Согласно информации ведомства, украинские пехотинцы продолжают постепенное тактическое продвижение к российским позициям и ослабляют российские силы в этом районе.



Кроме того, украинские войска также продолжают оказывать давление на российские позиции к югу от Бахмута, постепенно продвигаясь вперед между Клещеевской и Авдеевкой.



"Передислокация также с большой долей вероятности является свидетельством давления на их оборонительные рубежи, особенно вокруг Работино", - подчеркнули в британской разведке.



