



Разведка США: Россия сможет вести войну еще как минимум год

Несмотря на беспрецедентные санкции, у России должно хватить денег на то, чтобы вести войну еще как минимум один год. Об этом пишет The Washington Post, говорится в рассекреченном в результате утечки докладе американской разведки.



Высокопоставленные чиновники, госструктуры и бизнес почувствовали на себе влияние ограничительных мер, но попытались приспособиться к ним. И хотя некоторые представители российской экономической элиты, возможно, не согласны с политикой Кремля в отношении Украины, а санкции нанесли ущерб их бизнесу, они вряд ли откажутся от поддержки Владимира Путина, говорится в докладе разведки, подготовленном в начале марта.



Власти РФ, отмечается в документе, для смягчения эффекта санкций «рассчитывают на повышение корпоративных налогов, на средства Фонда национального благосостояния, увеличение импорта, а также способность бизнеса адаптироваться, чтобы помочь смягчить экономическое давление».

The Washington Post, в свою очередь, отмечает, что в докладе разведки не дается оценка эффективности последних ограничительных мер, а также долговременных последствий от введения потолка цен на российскую нефть.



Издание также отмечает, что санкции должны не только оказать непосредственное влияние на экономику, но и посылать определенный сигнал российским элитам, и эффективность ограничительных мер следует оценивать с учетом более широкого набора факторов, чем это сделано в докладе разведки.