



Разведка: Россияне заминировали Каховскую ГЭС еще в апреле

Российские войска заминировали Каховскую ГЭС еще в апреле. В течение недели захватчики проводили работы по минированию опор и шлюзов. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.



Отмечается, что оккупанты готовятся к быстрому освобождению украинскими защитниками правобережной части Херсонской области и подготавливают серию терактов на этой территории. Под угрозой разрушения оказалась дамба Каховского водохранилища и агрегаты Каховской гидроэлектростанции.



"При этом подрыв дамбы был спланирован заранее - основные работы по заминированию проведены еще в апреле. В течение текущей недели было дополнительно проведено минирование шлюзов и опор Каховской ГЭС. На дамбе установлены 2 военные тентованные "Камазы" без водителей. Обе машины полностью загружены ящиками с взрывчаткой", - сказано в нем.



ГУР подчеркивает, что государство-агрессор сознательно готовит теракты, которые приведут к катастрофическим последствиям.



"В случае реализации этих планов под ударом стихии окажутся десятки украинских населенных пунктов, в том числе Херсон. Масштабы экологической катастрофы в этом случае выйдут далеко за пределы Украины и коснутся всего Черноморского региона", - добавляют в разведке.



Напомним, по данным ISW, россияне пытаются создать информационные условия для того, чтобы взорвать дамбу Каховской ГЭС и обвинить в этом Украину.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что россияне уже заминировали Каховскую ГЭС и намерены взорвать ее.